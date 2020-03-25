В Азербайджане пожилые адвокаты освобождены от членских взносов на период карантина

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана принял решение о дополнительных превентивных мерах в связи с коронавирусом. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Коллегию, передает Day.Az.

В решении говорится, что в период карантина адвокаты в возрасте 60 и старше лет были освобождены от членских взносов, не привлекались к дежурствам в адвокатских структурах, отдавали предпочтение использованию ИКТ и средств электронной связи, чтобы в период карантина они могли в электронном порядке заключать договора (после подписания и сканирования с отправкой сторонам по почте или другой электронной связи), а адвокатские структуры максимально ограничили режим работы.

В решении также подчеркивается, что если дела по избранию меры пресечения, которые ведутся адвокатами в возрасте 60 и старше лет совпали с периодом карантина, они будут перепоручены другим адвокатам той же структуры.

Адвокаты должны быть еще раз проинформированы об использовании средств самозащиты - масок, антибактериальных средств.

Аппарату Президиума Коллегии адвокатов поручено донести это решение до сведения адвокатских структур и частных адвокатов.