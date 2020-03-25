МВД Азербайджана внесло ясность в вопрос работы парикмахерских и салонов красоты

Внесена ясность в порядок работы предприятий сферы услуг в рамках объявленного в Азербайджане режима особого карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, руководитель пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов сообщил, что на основании карантинного режима установлен новый режим работы для предприятий сферы услуг, время обслуживания клиентов установлено с 12.00 до 15.00, доставки на дом и онлайн-продажи не ограничены по времени.

Э.Захидов отметил, что при карантинном режиме время оказания услуг клиентам на местах в ресторанах, кафе и чайханах установлено с 12.00 до15.00: "Работа крупных торговых центров и моллов приостановлена. В работе других предприятий сферы услуг нет никаких изменений. То есть, в режиме работы парикмахерских, салонов красоты, автомоек, сапожных мастерских не предусмотрено ограничений".