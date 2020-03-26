Вюсал Керимли гуляющим в парках: Это не праздничные каникулы, а социальная изоляция

Мы пустили специальные экспресс-автобусы вдоль линий метро. Эти автобусы останавливаются не на всех остановках, а только у станций метро. Об этом в эфире передачи Hədəf на Азербайджанском телевидении заявил глава Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, говоря о мерах, принятых против скопления людей в метро, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что нет никаких проблем с обеспечением маршрутных линий автобусами:

"Мы должны сохранить общественный транспорт здоровым. Пусть экспресс-маршрутами пользуются граждане, которые нуждаются в этом, а не те, кто выходят погулять в парке. Шаги, предпринимаемые правительством, государством, известны. Бакинское транспортное агентство предпринимает шаги в соответствии с международной практикой. Мы анализируем опыт крупных городов, в которых широко распространился коронавирус, адаптируем глобальный опыт с местным менталитетом, регулируем деятельность общественного транспорта. Я еще раз призываю граждан не пользоваться без необходимости общественным транспортом и не гулять по улицам".

Керимли отметил, что в Баку снижены требования к парковке. "Однако мы наблюдаем, что вдоль Бакинского бульвара в несколько рядов паркуются автомобили и люди гуляют группами из 4-5 человек. Ясно, что это допустимо с социальной и психологической точки зрения. Но это не должно быть в такой массовой форме. Это не праздничные каникулы, а вынужденные шаги, предпринятые с целью предотвращения широкого распространения коронавируса. Пусть наши граждане не воспринимают это как повод для отдыха. Это социальная изоляция, которую необходимо соблюдать", - сказал глава БТА.