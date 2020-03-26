Дезинфекционные работы в Баку проводятся дважды в день

В соответствии с поручением исполнительной власти города Баку в течение дня не менее двух раз проводятся дезинфекционные работы в местах скопления людей в столице.

Как сообщили Day.Az в исполнительной власти, с целью недопущения распространения в Азербайджане коронавирусной пандемии на территории страны регулярно проводятся дезинфекционные работы.

"Сюда, наряду с парками, детскими площадками, административными зданиями, входят и территории массового скопления людей.

В этих местах каждое место, от сидений до тротуаров, дезинфицируется как минимум два раза в день", - отметили в сообщении.

Кроме того, в соответствии с поручением исполнительной власти города Баку, проведение дезинфекционных работ и превентивных мер по столице было интенсифицировано и перешло на усиленный режим работы.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует для предотвращения распространения вируса не выходить из дома, если нет необходимости. Жителям рекомендуется не покидать свои дома и не собираться в местах массового скопления людей.