В Азербайджане на карантине находятся более 3300 человек.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в ходе заседания оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, для борьбы с распространением коронавируса по всей стране выделена 21 больница. "Все госпитали обеспечиваются необходимым оборудованием и медперсоналом. В Баку таких больниц 6, еще 1 - в регионах страны", - добавил Алиев.

Глава Госагентства подчеркнул, что большинство из более чем 3300 человек, находящихся сейчас на карантине, прибыли в Азербайджан из-за рубежа.

"Должен с сожалением сказать, что в последнее время стали чаще фиксироваться случаи внутреннего заражения. И граждане, ранее госпитализированные с диагнозом "пневмония", и обратившиеся в скорую помощь - и у тех, и у других берутся анализы, по итогам которых было обнаружено, что есть и случаи заражения внутри страны", - подчеркнул Алиев.