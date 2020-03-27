Зоомагазины в Азербайджане продолжат работать

Зоомагазины в Азербайджане продолжат работу и не закрываются.

Об этом сообщил Day.Az глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, комментируя ужесточение особого карантинного режима, установленного Оперативным штабом при Кабинете министров.

По его словам, подобные магазины торгуют продовольствием, пусть и не для человека, а для животных, и поэтому продолжат работать.

"Я призываю всех тщательно соблюдать все ограничения и меры, которые введены в стране в связи с коронавирусом. Ситуация достаточно серьезная и каждый гражданин должен проявлять свою ответственность", - добавил Захидов.