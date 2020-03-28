https://news.day.az/society/1216915.html В автобусах BakuBus ввели новое ограничение - ФОТО
В автобусах BakuBus ввели новое ограничение - ФОТО
Учитывая значимость соблюдения расстояния между пассажирами в условиях особого режима карантина в Азербайджане, в регулярных маршрутных автобусах ООО BakuBus начато применение новых правил.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, согласно правилам, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, на половине сидений автобусов размещены объявления о необходимости соблюдения дистанции.
Агентство рекомендует пассажирам с пониманием отнестись к правилам и соблюдать расстояние друг между другом.
Также следует пользоваться общественным транспортом только в случае крайней необходимости.
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