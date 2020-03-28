Азербайджанский стартап разработал аппарат искусственной вентиляции легких

Азербайджанская стартап-компания Sumaks разработала испытательную версию аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом АПА сообщил исполнительный директор компании Джавид Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в ближайшие дни будут проведены клинические испытания аппарата в больничных условиях.

"Учитывая нынешнюю потребность во всем мире в подобных аппаратах, во многих странах реализуются различные проекты по их изготовлению. Мы тоже, в свою очередь, дали старт такому проекту. Надеемся, что эти аппараты не понадобятся. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию во всем мире, конечно же, нельзя отрицать значение этих аппаратов для человеческой жизни", - отметил Дж.Мамедов.