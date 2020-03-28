https://news.day.az/society/1217030.html Сотрудники Хачмазского РОП работают в усиленном режиме - ФОТО
Сотрудники Хачмазского РОП работают в усиленном режиме - ФОТО
В рамках широкомасштабных мер по обеспечению соблюдения требований особого режима карантина в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров сотрудники Хачмазского РОП работают в усиленном режиме.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.
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