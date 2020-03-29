В Азербайджане могут ввести новые ограничения в связи с коронавирусом

"Предотвратить распространение инфекций, передающихся воздушно-капельным путем очень сложно. Но, благодаря мерам, проводимым правительством Азербайджана, мы сможем противостоять этому вирусу".

Об этом сказал член Оперативного штаба при Кабинете министров, главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Day.Az со ссылкой на Modern.az.

Он отметил, что противостояние вирусу на данный момент зависит во многом от граждан:

"Государство принимает комплексные меры, выделено достаточно средств. Но некоторые граждане не соблюдают карантинный режим. Нельзя относиться к этому поверхностно. Важно понимать, что это неизученный и новый вирус".

Дж.Исаев не согласился с мнением о том, что коронавирус полностью исчезнет при потеплении:

Потепление поможет в некоторой степени, но если вирус уже циркулирует среди людей, распространение будет продолжаться в течение некоторого времени. Каждая человеческая жизнь ценна для нас. Но солидарность людей в этом вопросе очень важна.

Метро работает 5 часов, кроме стратегических мест, все объекты закрыты. Люди должны следовать этому. Через несколько дней могут вступить в силу новые запреты. Но если граждане будут придерживаться карантина, болезнь может быть полностью локализована за 1-2 месяца".