https://news.day.az/society/1217389.html Названа общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана
Названа общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана
Обнародована сумма перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 93 157 335 манатов.
Согласно информации, среди сделавших пожертвования 1141 - юридические, 3324 - физические лица.
Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта. Целью данной структуры является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
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