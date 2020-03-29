В Нахчыване не зарегистрирован коронавирус

"В Нахчыванской Автономной республике не зарегистрировано коронавирусной инфекции".

Об этом сообщил министр здравоохранения НАР Ниязи Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Он отметил, что никакой опасности нет, так как закрыты выезд-въезд в Нахчыванскую Автономную Республику:

"Единственное место, где не зарегистрирован коронавирус. Во всех городах, районах и селах Автономной Республики проводятся дезинфекционные работы по борьбе с вирусами - в магазинах хозяйственных товаров, игровых залах, стоматологических кабинетах и других местах. Для обследований и проверок в Нахчыване создана самая современная лаборатория, в которой можно поставить точный диагноз пациентам. У входа в магазины люди очищают руки спиртом. В Нахчыване уже несколько дней действует онлайн-маркет. В дома доставляются любые продукты. Необходимые профилактические и дезинфекционные мероприятия проводятся регулярно. Въезд в Автономную Республику из зарубежных стран закрыт. Пожилым и одиноким людям, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги на дому. Больницы Нахчывана также современно оборудованы, имеется все необходимое".