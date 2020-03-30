В Баку такси сбило пожилую женщину

В Сети появилось видео ДТП в Баку с наездом на пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, на кадрах видно, как такси сбивает пожилую женщину.

По предварительным данным, водитель отвлекся на мобильный телефон.

Предлагаем вниманию читателей видео аварии.

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