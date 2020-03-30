До полудня 30 марта на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, местами шли дожди, а в Шахдаге выпал снег, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Нахчыване составило 15 миллиметров, Садараке - 11, Балакене - 9, Сарыбаше (Гах) - 8, Загатале - 7, Шаруре, Шахбузе и Ордубаде - 6, Габале, Агдере (Ордубад) - 4, Кишчае (Шеки), Шамкире, Гедабеке, Гёкгёле - 3, Лерике, Дашкесане, Хыналыге, Гяндже - 2, Шеки, Шамахе, Мерези, Губе, Халтане, Тертере, Барде, Бейлагане, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Шахдаге, Товузе - 1, в Баку - 3, Забрате и в Маштаге - 2 миллиметра.

Туманная погода наблюдалась в Сумгайыте, Дашкесане, Гёкгёле, Шамкире, Лерике, Сарыбаше, Балакене, Джафархане и Билясуваре.

Температура была на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 19 градусов тепла, в низменных районах - 12-18, в горных районах - 6 и в Нахчыванской АР - 8-14 градусов тепла.