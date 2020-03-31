https://news.day.az/society/1218110.html Помогите им – Оставайтесь дома! – ИВ Баку подготовила ролик о тех, кто борется с угрозой - ВИДЕО
Помогите им – Оставайтесь дома! – ИВ Баку подготовила ролик о тех, кто борется с угрозой - ВИДЕО
Исполнительная власть города Баку подготовила социальный ролик о людях, задействованных сегодня в работах по дезинфекции. Это простые люди со своими заботами, дома их ждут семьи, но они днем и ночью помогают городу справиться с угрозой.
Главный посыл ролика - помогите тем, кто заботится о вашем здоровье, - ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
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