Помогите им – Оставайтесь дома! – ИВ Баку подготовила ролик о тех, кто борется с угрозой

Исполнительная власть города Баку подготовила социальный ролик о людях, задействованных сегодня в работах по дезинфекции. Это простые люди со своими заботами, дома их ждут семьи, но они днем и ночью помогают городу справиться с угрозой.

Главный посыл ролика - помогите тем, кто заботится о вашем здоровье, - ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!