https://news.day.az/society/1218300.html В Азербайджане зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался
В Азербайджане зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался
В Азербайджане зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, передает Day.Az.
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