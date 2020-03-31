В Азербайджане зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом, один человек скончался.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, передает Day.Az.

С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется