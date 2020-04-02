Ягут Гараева: Действенный метод защиты от инфицирования - самоизоляция

Сегодня в Азербайджане наблюдаются внутренние случаи передачи инфекции от человека к человеку. Действенный способ защититься от инфицирования - самоизоляция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая Отделением контроля над заболеваниями и профилактики TƏBİB Ягут Гараева.

Она напомнила, что вакцина от коронавируса все еще не разработана.

"За последние дни новые случаи заражения фиксируются по всей стране. Цифры с каждым днем растут на 10, 20 человек. Цель заключается в своевременном обнаружении инфицированных, а также изоляции как их самих, также и лиц, с которыми они контактировали", - сказала Ягут Гараева.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Покидать дома и квартиры допускается только при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, деятельность по ряду сфер экономики и услуг в течение объявленного периода запрещена.