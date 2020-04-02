https://news.day.az/society/1219237.html В Азербайджане сдадут в эксплуатацию новое студенческое общежитие
В Азербайджане сдадут в эксплуатацию новое студенческое общежитие
В Азербайджане будет сдано в эксплуатацию новое студенческое общежитие, передает Day.Az со ссылкой на отчет Кабинета министров за 2019 год.
Так, на 2020-2021 учебный год планируется сдать в эксплуатацию новое здание общежития Азербайджанской национальной консерватории.
Одновременно некоторые высшие учебные заведения также проводят определенные ремонтные работы в существующих общежитиях.
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