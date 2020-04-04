https://news.day.az/society/1219844.html Вчера в связи с нарушением карантинного режима были оштрафованы 2189 водителей и пассажиров
Вчера в связи с нарушением карантинного режима были оштрафованы 2189 водителей и пассажиров
За прошедший день в связи с особым режимом карантина в Азербайджане ограничено движение 1199 транспортных средств. В отношении 2 189 водителей и пассажиров, которые без крайней необходимости покинули дома и попытались проехать на транспортных средствах через полицейские посты, были применены административные санкции в виде штрафа, передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана.
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