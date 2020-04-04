https://news.day.az/society/1219983.html Азербайджанские нефтяники призывают к солидарности в рамках борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Азербайджанские нефтяники призывают к солидарности в рамках борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
Государственная нефтяная компания Азербайджана подготовила видеоролик под лозунгом #Bizbirlikdəgüclüyük.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике нефтяники призывают к солидарности для недопущения широкого распространения коронавируса в Азербайджане.
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