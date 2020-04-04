Азербайджанские нефтяники призывают к солидарности в рамках борьбы с коронавирусом

Государственная нефтяная компания Азербайджана подготовила видеоролик под лозунгом #Bizbirlikdəgüclüyük.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике нефтяники призывают к солидарности для недопущения широкого распространения коронавируса в Азербайджане.