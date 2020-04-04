Госпогранслужба обеспечила въезд в страну азербайджанских граждан, прибывших из России

На основании достигнутого между Азербайджаном и Россией соглашения, и в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана от 31 марта, начиная с 11:00 четвертого апреля в погранично-пропускном пункте "Самур" осуществлены мероприятия по приему граждан Азербайджана, прибывающих из России, проведению предварительного медобследования прибывающих, и их изоляции в условиях режима карантина.

Как сообщили в субботу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС), после осуществления соответствующего контроля азербайджанские пограничники, приняв прибывших в страну лиц, в тесной координации с сотрудниками Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обеспечили помещение прибывших на карантин, передает Day.Az.

После пересечения госграницы гражданам выдаются медицинские маски и другие защитные средства.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев четвертого апреля побывал в погранично-пропускном пункте "Самур", и проверил на месте уровень подготовительных работ в рамках приема и помещения на карантин прибывших из России граждан Азербайджана.

Была проанализирована работа в направлении обеспечения безопасности и защиты здоровья личного состава, несущего службу в погранично-пропускном пункте, даны необходимые поручения и указания. Далее был проведен осмотр мест, отведенных для содержания прибывших в страну лиц на карантине, созданные здесь условия, а также транспортных средств, предусмотренных для их перевозки.

Была проведена встреча с гражданами, прибывшими в страну из России. В ходе встречи они были подробно проинформированы о проводимых под руководством главы государства мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса в стране.

В ходе беседы граждане выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за возможность вернуться в Азербайджан, в условиях когда полностью закрыты границы между двумя странами. Граждане отметили, что это - высшее проявление поддержки, внимания и заботы государства к своим гражданам.