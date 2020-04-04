В Азербайджане повышен лимит льготного потребления электроэнергии

Лимит льготного месячного потребления электроэнергии абонентами группы населения в апреле и мае будет повышен на 100 кВт/ч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, об этом говорится в утвержденном сегодня Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно документу, на эти цели выделено 10 млн. манатов.

Исполнительными структурами в данном процессе определены Министерство экономики и Министерство финансов.