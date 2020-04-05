https://news.day.az/society/1220192.html В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании
В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании
В Хатаинском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова 17. На основании информации, поступившей на телефон "горячей линии" МЧС "112", на место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты.
В настоящее время пожар потушен силами подразделений Государственной службы пожарной охраны.
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