В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании

В Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар произошел в многоэтажном жилом здании на улице Сулеймана Везирова 17. На основании информации, поступившей на телефон "горячей линии" МЧС "112", на место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты.

В настоящее время пожар потушен силами подразделений Государственной службы пожарной охраны.