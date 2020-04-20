https://news.day.az/society/1225921.html В Лянкяране автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
В Лянкяране автомобиль сбил ребенка.
Как сообщили АПА в пресс-службе минстерства внутренних дел (МВД), 18 апреля около 08.00 часов житель села Гейшабан М.Ализаде на управляемом им автомобиле марки "Hyundai" на территории села Дигях сбил переходящего дорогу жителя села 3-летнего Амиля, передает Day.Az.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В Отделе полиции Лянкяранского района ведется расследование.
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