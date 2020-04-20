В Лянкяране автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка

В Лянкяране автомобиль сбил ребенка.

Как сообщили АПА в пресс-службе минстерства внутренних дел (МВД), 18 апреля около 08.00 часов житель села Гейшабан М.Ализаде на управляемом им автомобиле марки "Hyundai" на территории села Дигях сбил переходящего дорогу жителя села 3-летнего Амиля, передает Day.Az.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В Отделе полиции Лянкяранского района ведется расследование.