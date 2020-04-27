https://news.day.az/society/1228504.html В Барде произошло тяжелое ДТП, погибли два брата
В Барде произошло тяжелое ДТП, погибли два брата
В Барде произошла авария, повлекшая смерть 2 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Ковбер столкнулись ВАЗ-2107, управляемый Габилем Мамедовым (1968 г.р.) и автомобиль "Nissan", управляемый Эльнуром Джафаровым (1980 г.р.).
В результате скончались водитель "Nissan" Э.Джафаров и находившийся в машине его брат Сеймур Джафаров.
По факту ведется расследование.
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