В Барде произошло тяжелое ДТП, погибли два брата

В Барде произошла авария, повлекшая смерть 2 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Ковбер столкнулись ВАЗ-2107, управляемый Габилем Мамедовым (1968 г.р.) и автомобиль "Nissan", управляемый Эльнуром Джафаровым (1980 г.р.).

В результате скончались водитель "Nissan" Э.Джафаров и находившийся в машине его брат Сеймур Джафаров.

По факту ведется расследование.