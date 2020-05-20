В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами

В период карантина в Азербайджане не было проблем с религиозными обрядами.

Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Day.Az.

Он отметил, что разъяснительная работа, проведенная в стране, оказалась результативной: "Граждане чувствуют высокую ответственность, поэтому проблем не возникало. Граждане соблюдали правила".

Председатель комитета добавил, что религиозные обряды совершаются по интернету, люди слушают духовные наставления в интернете.