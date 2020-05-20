https://news.day.az/society/1236983.html В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами
В период карантина в Азербайджане не было проблем в связи с религиозными обрядами
В период карантина в Азербайджане не было проблем с религиозными обрядами.
Об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Day.Az.
Он отметил, что разъяснительная работа, проведенная в стране, оказалась результативной: "Граждане чувствуют высокую ответственность, поэтому проблем не возникало. Граждане соблюдали правила".
Председатель комитета добавил, что религиозные обряды совершаются по интернету, люди слушают духовные наставления в интернете.
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