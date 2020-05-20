Работодатели, увольняющие сотрудников из-за пандемии, будут наказаны

Госслужба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществляет ежедневный контроль над подсистемой "Уведомление о трудовом договоре" в течение объявленного периода карантина.

Как сообщили Day.Az в министерстве, целью является предотвращение необоснованных увольнений и сокращений.

В связи с этим Служба неоднократно отправляла объяснения, информацию, предупреждения и рекомендации работодателям через подсистему.

Однако мониторинг показал, что в последние дни часть работодателей расторгла некоторые трудовые договоры, зарегистрированные в подсистеме в течение периода карантина (март и апрель).

Анализ таких случаев вызвал подозрения - некоторые работодатели вводили ложную информацию о трудовых договорах в систему в течение периода карантина, чтобы получить соответствующее разрешение, позволяющее гражданам покидать свои дома и свободно передвигаться.

Собранная информация была направлена ​​в правоохранительные органы, чтобы дать правовую оценку действиям тех работодателей, которые злоупотребили своими полномочиями, фактически нарушили правила карантина и препятствовали работе по предотвращению распространения пандемии.

Госслужба инспекции труда еще раз предупреждает о том, что все работодатели, допускающие необоснованные увольнения, а также вводящие ложную информацию в подсистему "Уведомление о трудовом договоре", чтобы обеспечить свободное передвижение людей во время карантина, будут привлекаться к ответственности согласно законодательству.