В центре DOST рассказали о деятельности волонтеров во время пандемии коронавируса

В целях просвещения и развития азербайджанских волонтеров в период пандемии были проведены различные тренинги в рамках онлайн-встреч.

Об этом сообщил Trend начальник отдела управления персоналом и обучения центра DOST Руслан Мирзалиев, рассказывая о деятельности волонтеров во время пандемии коронавируса, передает Day.Az.

"В этот период наши волонтеры работали в основном в Ясамальском и Сабаильском районах. В течение двух месяцев они предоставляли социальные услуги примерно 400 людям старше 65 лет, в том числе и тем, кто проживает один. У нас были разные планы по волонтерству, но из-за сложившейся ситуации они еще не реализуются. Кроме того, во время пандемии мы уже начали проводить определенные мероприятия в Интернете - организованы различные тренинги для просвещения и развития волонтеров, и все это для того, чтобы они могли работать самостоятельно. Наши проекты и планы связанные с деятельностью волонтеров и впредь будут продолжаться в зависимости от требований ситуации на тот период", - сказал Мирзалиев.

По его словам, волонтерская деятельность в агентстве DOST осуществляется в рамках программы "Könüllü DOST". Эта программа, в свою очередь, состоит из 3 подпрограмм. Четвертая будет добавлена в ближайшее время.

"Программа "Könüllü DOST" действует с момента открытия первого центра "ДОСТ" №1 - 9 мая 2019 года. Сейчас количество центров DOST достигло трех. Во всех трех центрах определена квота на количество добровольцев. До пандемии 40-50 добровольцев работали в каждом из наших центров одновременно. Хотелось бы отметить, что наша программа "Könüllü DOST" разделена на 3 направления. Это подпрограммы "Gənc DOST", "Gümüşü DOST" и "Virtual DOST". Каждая из перечисленных подпрограмм отличается. Так, в подпрограмму "Gənc DOST" привлечена молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Они получают образование в разных областях. Однако, возможно, что некоторые из этих добровольцев не имеют высшего образования. То есть главным важным фактором для нас здесь является то, что бы волонтеры соответствовали указанному возрасту.

Кроме того, существует подпрограмма "Gümüşü DOST", которая предназначена для пенсионеров. Они работают здесь как другие волонтеры. Это для их реинтеграции в общество, а также для того, чтобы они могли поделиться своим опытом с молодыми добровольцами. В этой программе участвуют до 5 пенсионеров в каждом из наших центров. Как вы знаете, во время пандемии пожилым людям не рекомендовалось выходить из дома. В связи с этим подпрограмма "Gümüşü DOST" не работает в этот период. Я надеюсь, что ситуация улучшится в ближайшее время, и они возобновят свою деятельность.

Подпрограмма "Virtual DOST" является первой онлайн-волонтерской программой в Азербайджане. Есть профессионалы в соответствующих областях, общественные деятели, а также домохозяйки, молодежь и люди с ограниченными возможностями. Они могут присоединиться к волонтерской программе дома или в офисе, не покидая своего места. Основными видами деятельности этих волонтеров являются тренинги, перевод материалов, консультирование в различных областях, İT-деятельность и т.д.

Четвертое направление - подпрограмма "Korporativ DOST". Эта подпрограмма будет работать над систематизацией и направлением программ корпоративной ответственности, установленных в различных крупных компаниях", - рассказал Мирзалиев.