В Сакарье оказана помощь более 300 азербайджанским студентам

В турецкой провинции Сакарья оказана финансовая и продовольственная помощь более 300 азербайджанским студентам, столкнувшимся с временными трудностями в связи с пандемией COVID-19.

Как передает Day.Az, руководитель Общества азербайджано-турецкого братства в Сакарье Вугар Насиров сообщил, что в ходе гуманитарных акций, проведенных в священный месяц Рамазан, 200 студентам была оказана продовольственная, а 100 студентам - финансовая помощь (50 человек получили непосредственную материальную помощь, а 50 были обеспечены картами для осуществления покупок).

Благотворительная акция охватила также студентов, приехавших в Сакарью из других городов до пандемии, в том числе по личным делам, и членов их семей. которым не удалось вернутся в места проживания в период карантина.

В.Насиров выразил признательность азербайджанскому и турецкому государствам, Обществу независимых промышленников и деловых людей, Организации Красного Полумесяца Турции, Университету Сакарьи, Международной федерации студенческих обществ, руководству больницы Адатып, оказавшим поддержку благородным инициативам возглавляемой им структуры, и другим.