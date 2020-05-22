https://news.day.az/society/1237690.html Ибрагим Мамедов: В ближайшее время в Азербайджане будет принято решение по карантину
Ибрагим Мамедов: В ближайшее время в Азербайджане будет принято решение по карантину
В ближайшее время в Азербайджане будет принято решение по карантину.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
"Но вместе с тем, смягчение карантина также не представляется возможным. Ситуация остается прежней. В ближайшее время в связи с этим будет принято решение", - сказал он.
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