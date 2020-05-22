Ибрагим Мамедов: В ближайшее время в Азербайджане будет принято решение по карантину

В ближайшее время в Азербайджане будет принято решение по карантину.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

"Но вместе с тем, смягчение карантина также не представляется возможным. Ситуация остается прежней. В ближайшее время в связи с этим будет принято решение", - сказал он.