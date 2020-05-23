На Джейранбатанском водохранилище проводятся работы по реконструкции

ОАО "Азерсу" проводит восстановительные и реконструкционные работы на водоочистных сооружениях Джейранбатанского водохранилища, которое имеет значительную долю в снабжении Баку, Сумгайыта и Абшеронского района питьевой водой, передает Day.Az со ссылкой на ОАО.

Резервуары для чистой воды данного водохранилища, построенного поэтапно в 1960-1980 годах, эксплуатируются уже много лет. Долгая эксплуатация резервуаров способствовала их устареванию и создала трудности в сборе воды и удовлетворении растущего спроса потребителей. С учетом вышесказанного, в них проводятся работы по реконструкции.

Как сообщили в "Азерсу", согласно проекту, предусматривается реконструкция пяти водохранилищ каждый емкостью 2100 кубометров, строительство новых задвижных камер, установка более продуктивных насосных станций. Работы в трех водохранилищах уже завершены, а в остальных двух она продолжается. В рамках проделанной работы фундамент и стены этих водохранилищ укреплены железобетонными конструкциями, подверженные коррозии участки демонтированы. Пришедшие в полную непригодность верхние плиты водохранилища полностью демонтированы и заменены на новые. В рамках работ 14 задвижек заменены на новые, построены пять новых задвижных камер. В насосных станциях завершена установка двух насосов с целью оптимального распределения воды. Для бесперебойного обеспечения насосных станций электроэнергией построена 6-киловольтная трансформаторная станция. Установка новых насосов позволит направить воду в Сарайское водохранилище и распределить ее отсюда в режиме самотека.

В целом, в рамках проекта использовано 240 кубометров бетона, 2700 кубометров почвы. Вокруг реконструированных и восстановленных складов будут проведены работы по благоустройству и озеленению. После завершения восстановительных работ будет обеспечена устойчивость снабжения питьевой водой населения, проживающего на территориях, которые снабжаются водой из этого источника, что создаст дополнительные возможности для удовлетворения растущего спроса, в частности, в летние месяцы.