В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

Сегодня в Азербайджане проведено 5 672 теста на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 24-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 270 739 тестов.