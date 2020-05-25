https://news.day.az/society/1238406.html Глава и сотрудники исполнительной власти Шамахинского района помещены на карантин
Глава и сотрудники исполнительной власти Шамахинского района помещены на карантин
Сотрудники исполнительной власти Шамахинского района прошли профилактическое обследование в рамках мероприятий по профилактике инфекции COVİD-19.
Согласно результатам, тест оказался положительным у одного человека, он был помещен в больницу специального режима.
Лица, находящиеся в тесном контакте с пациентом, в том числе глава исполнительной власти Шамахинского района и сотрудники исполнительной власти в настоящее время находятся на карантине в соответствии с правилами изоляции.
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