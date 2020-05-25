Глава и сотрудники исполнительной власти Шамахинского района помещены на карантин

Сотрудники исполнительной власти Шамахинского района прошли профилактическое обследование в рамках мероприятий по профилактике инфекции COVİD-19.

Согласно результатам, тест оказался положительным у одного человека, он был помещен в больницу специального режима.

Лица, находящиеся в тесном контакте с пациентом, в том числе глава исполнительной власти Шамахинского района и сотрудники исполнительной власти в настоящее время находятся на карантине в соответствии с правилами изоляции.