Обнародована численность населения Баку

На 1 апреля текущего года численность населения города Баку составила 2 294,8 тыс. человек.

Как передает АПА со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, численность населения столицы за последний год увеличилась на 14,1 тыс. человек (0,6%), передает Day.Az. На 1 апреля прошлого года этот показатель равнялся 2 280,7 тыс.

На 1 апреля текущего года естественный прирост населения Баку в годовом выражении составил 1 950 человек. Число родившихся в столице составило 5 515 человек, а число умерших - 3 565 человек.