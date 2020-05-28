Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане проведено 4 006 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 28-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 284 669 тестов.