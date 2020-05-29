Кабмин о новых выплатах в 190 манатов

"В апреле и мае были выплачены единовременные пособия в размере 190 манатов".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что по причине продления карантинного режима еще на полтора месяца, этот вопрос может быть обсужден в Оперативном штабе.