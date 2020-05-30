Возбуждено уголовное дело по факту ранения полицейского в Барде

На основании поступившей информации об избиении жителя села Гарадемирчи Бардинского района Джафаровой Вюсали ее братом Эльчином Джафаровым 30 мая около 11:00 сотрудники районного отдела полиции выехали на место происшествия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, когда сотрудники полиции вошли во двор дома и Вюсаля в сопровождении своей малолетней дочери Фатимы подошла к ним, Эльчин Джафаров, преследуя Вюсалю с ножом в руке, нанес ей 3 удара ножом в область спины, а затем ударил ножом и сотрудника полиции Эшгина Мамедова, который, выполняя свой служебный долг, предотвратил убийство Вюсали, в результате полицейский получил сквозное ранение.

Эльчин Джафаров был обезврежен и задержан другими сотрудниками полиции.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 315.2 (применение насилия против представителей власти, опасного для жизни и здоровья).

При осмотре места происшествия в рамках дела были изъяты важные для расследования вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Эльчин Джафаров был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного указанными статьями УК, при допросе с участием защитника признался в совершенном преступлении.

Сразу после инцидента пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу, им была оказана первая помощь.