ТЦ "Седерек" открылся спустя 70 дней

После решения Оперативного штаба о возобновлении работы крупных торговых центров в стране был снят ряд ограничений.

Также снят запрет на деятельность крупных торговых центров и моллов.

Один из крупнейших торговых центров, возобновивших деятельность сегодня - это торговый центр "Седерек" в Баку.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили продавцы торгового центра. Они сказали, что сегодня они сосредоточены только на уборке, так как магазины и товары находятся в пыли. С завтрашнего дня начнется обслуживание посетителей.

Однако было отмечено, что для посетителей ТЦ "Седерек", сегодня нет никаких ограничений.

Следует отметить, что вТЦ "Седерек" уже два дня проводятся работы по дезинфекции. Предприниматели и продавцы не могут входить в торговый центр без масок.

Напомним, что торговый центр был закрыт 20 марта в связи с пандемией COVID-19.