В Азербайджане учителя при смене места работы должны учесть ряд факторов

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при приеме электронных документов на конкурс по смене мест работы учителей, который пройдет 1-5 июня, является правильное указание кандидатами средств связи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором человеческих ресурсов министерства образования Азербайджана Мурад Джамалзаде.

По его словам, иногда информация в электронном заявлении неверно указывается. Такая ситуация в частности наблюдается, когда возможно применение коэффициента роста.

Джамалзаде добавил, что в рамках этого конкурса 3 категориям контингентов предоставляются уступки путем применения коэффициента роста. Так, если муж или жена обратившегося является военнослужащим, либо он сам является членом семьи шехида, то баллы по диагностическому оцениванию (приему учителей на работу) будут подсчитываться с применением коэффициента х1,1. Если кандидат меняет место работы и переходит в учебное заведение по месту фактического проживания или регистрации, то результаты будут подсчитываться с использованием коэффициента х1,05.

Чтобы применить этот коэффициент, кандидаты должны приложить документы, подтверждающие их принадлежность к соответствующей категории, к их электронным заявлениям. Учитывая, что приложенные документы проверяются механически, рекомендуется соблюдение ряда моментов: "Недостаточно просто загрузить обложку документов. Необходимо добавить разделы с указанием содержания этих документов и кому они принадлежат. Кроме того, загрузка ненужных объектов, природных явлений или личных фотографий еще больше усложняет процесс проверки документов. Поэтому, пожалуйста, не загружайте картинки с этим контентом. Справка о прохождении военной службы супругом кандидата и свидетельство о браке, подтверждающие, являются достаточными для доказательства того, что кандидат является членом военной семьи. Нет необходимости скачивать свидетельство о рождении ребенка и другие документы. Чтобы подтвердить, что вы являетесь членом семьи шехида, достаточно загрузить карточку "члена семьи шехида" или справку о составе семьи, полученную в соответствующем органе власти.

Чтобы применить коэффициент роста 1,05, достаточно скачать справку с места жительства, полученного у соответствующего органа. Следует учесть, что этот коэффициент распространяется только на сельские школы, где применяются стимулирующие меры. Эта уступка не применяется, если кандидат хочет сменить место работы на школу в городе или поселке, где он зарегистрирован или фактически проживает. Настоятельно рекомендуется объединить документы по одной и той же теме и загрузить их в один документ PDF. Важно, чтобы загруженные документы можно было прочитать (были правильно отсканированы)", - отметил Джамалзаде.

Джамалзаде отметил, что результаты диагностической оценки, проведенной в Баку в 2014 году, не будут видны в системе. В случае, если набранный балл кандидата не виден в электронном заявлении, то тогда год проведения экзамена, предмет, раздел и результат (балл) должны быть введены механически в соответствующее поле. Эти данные будут проверены министерством образования.

Представитель министерства заявил, что в рамках мер по улучшению образовательной инфраструктуры в стране школы иногда переводят в новые здания. Это в основном имеет место в школах для вынужденных переселенцев.

"Поэтому, в случае выбора вакансии в школе для вынужденных переселенцев, я рекомендую уточнить адрес школы с соответствующими районным отделом образования", - добавил заведующий сектором.