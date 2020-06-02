В Азербайджане ускорены реформы в сфере перинатальной помощи

Принятые меры обеспечили повышение качества медицинского обслуживания, оказываемого в связи с защитой здоровья матерей и детей, а также ускорили реформы в сфере перинатальной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии Азербайджанской Республики в связи с детьми на 2020-2030 годы".

В документе отмечается, что в результате принятых в этой области мер удалось добиться сокращения материнской и детской смертности. Так, если коэффициент материнской смертности на каждые 100 тысяч живорожденных младенцев в 2010 году составил 15,7, то в 2019 году этот показатель снизился до 14,9. Также в 2010 году показатель детской смертности на каждую тысячу новорожденных составлял 11,2, а в 2019 году - 11,0.

Отметим, что к началу 2020 года 26,2 процента населения Азербайджана, то есть 2 636,8 тысячи человек - это дети.