https://news.day.az/society/1240928.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 12:41 по местному времени в Гахе произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение было зафиксировано в 46 км к северо-западу от Шекинской сейсмостанции на территории Гаха.
Эпицентр находился на глубине 8 км.
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