https://news.day.az/society/1241126.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане вновь произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 22:09 в 33 км северо-западнее джалилабадской станции, на территории Билясуварского района.
Очаг колебаний залегал на глубине 43 км.
Подземные толчки не ощущались.
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