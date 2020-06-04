В Азербайджане произошло землетрясение

В Азербайджане вновь произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 22:09 в 33 км северо-западнее джалилабадской станции, на территории Билясуварского района.

Очаг колебаний залегал на глубине 43 км.

Подземные толчки не ощущались.