https://news.day.az/society/1241247.html С завтрашнего дня в нескольких городах Азербайджана меняются рабочие часы - ОФИЦИАЛЬНО
С завтрашнего дня в нескольких городах Азербайджана меняются рабочие часы - ОФИЦИАЛЬНО
5 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране рабочий день будет заканчиваться в 14:00, а вся рабочая деятельность будет приостановлена до утра понедельника.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Сообщается, что ограничение распространяется как на государственные, так и частные предприятия.
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