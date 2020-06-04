С завтрашнего дня в нескольких городах Азербайджана меняются рабочие часы

5 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране рабочий день будет заканчиваться в 14:00, а вся рабочая деятельность будет приостановлена до утра понедельника.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Сообщается, что ограничение распространяется как на государственные, так и частные предприятия.