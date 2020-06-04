https://news.day.az/society/1241409.html Граждане, находящиеся в общественном транспорте без масок, будут строго наказаны - TƏBİB
Граждане, находящиеся в общественном транспорте без масок, будут строго наказаны - TƏBİB
"В Баку больницы особого режима испытывают большую нагрузку".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что неношение медицинских масок в общественном транспорте, нежелательные случаи в метро, допущение неадекватных действий против полицейских, рекомендующих людям носить маски, неприемлемы: "Даже некоторые граждане оценивают такого рода действия против полиции как победу. Однако это может оцениваться как победа вируса. Допускающие это люди наказывались и будут наказываться".
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