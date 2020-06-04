Ограничения могут стать долгосрочными

"К сожалению, достигнутые успехи стали причинами того, что мы расслабились".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной оперативным штабом при Кабинете министров, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что нельзя допускать случаи, вызывающие недоверие: "С первого дня мы делимся всей информацией с общественностью. Наши медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием и кадровыми ресурсами. На предстоящей неделе будут также сданы в эксплуатацию несколько модульных больниц.

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева проблем в сфере обследования и лечения нет. Если мы проявим солидарность, как и на первом этапе, мы можем стать свидетелями отмены ограничений в предстоящие выходные дни. Если же статистические показатели будут развиваться в отрицательном направлении, мы можем перейти к долгосрочным ограничениям. Мы не хотим этого".