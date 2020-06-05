В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заразившихся коронавирусом, 134 вылечившихся, 4 скончались

5 июня в Азербайджане выявлено 338 новых случаев заразившихся коронавирусом, 134 вылечившихся, четверо скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

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