https://news.day.az/society/1241764.html В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заразившихся коронавирусом, 134 вылечившихся, 4 скончались
В Азербайджане выявлено 338 новых случаев заразившихся коронавирусом, 134 вылечившихся, 4 скончались
5 июня в Азербайджане выявлено 338 новых случаев заразившихся коронавирусом, 134 вылечившихся, четверо скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре