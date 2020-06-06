Дорожная полиция оштрафовала сотни нарушителей карантинного режима

С начала применения карантинного режима (6 июня 00.00) до 17.00 сегодняшнего дня административные протоколы были составлены в отношении около 900 человек.

Об этом АПА сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.