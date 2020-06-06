https://news.day.az/society/1242045.html Дорожная полиция оштрафовала сотни нарушителей карантинного режима
Дорожная полиция оштрафовала сотни нарушителей карантинного режима
С начала применения карантинного режима (6 июня 00.00) до 17.00 сегодняшнего дня административные протоколы были составлены в отношении около 900 человек.
Об этом АПА сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев, передает Day.Az.
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