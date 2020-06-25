Кабмин объяснил, как получить разрешение через приложение E-TƏBİB

Определен порядок получения разрешений посредством мобильного приложения E-Təbib.

Как сообщает Day.Az, это отражено в соответствующем изменении в постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района".

Получение разрешений посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в следующем порядке:

- при входе в приложение, вводится номер мобильного телефона или вход осуществляется посредством соответствующей учетной записи социальной сети;

- при вводе мобильного номера, далее вводится код "OTP", который поступает на этот же номер;

- после входа в систему необходимо зайти в раздел "лицензионное соглашение", после этого кликнуть на "təsdiq edirəm";

- Система Bluetooth и GPS приводится в рабочее состоянии:

1. на открывшейся главной странице вы переходите в раздел "icazələr";

2. необходимо ввести FIN-код и дату рождения;

3. необходимо выбрать вид разрешения (1 или 2);

4. необходимо кликнуть на Göndər;

- До того, как приходит сообщение о "подтверждении" или "отказе" на экране высвечивается "сообщение об ожидании";

- После получения сообщения о "подтверждении" разрешение считается полученным.