Кабмин объяснил, как получить разрешение через приложение E-TƏBİB - ИНСТРУКЦИЯ
Определен порядок получения разрешений посредством мобильного приложения E-Təbib.
Как сообщает Day.Az, это отражено в соответствующем изменении в постановление Кабинета Министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района".
Получение разрешений посредством мобильного приложения E-Təbib осуществляется в следующем порядке:
- при входе в приложение, вводится номер мобильного телефона или вход осуществляется посредством соответствующей учетной записи социальной сети;
- при вводе мобильного номера, далее вводится код "OTP", который поступает на этот же номер;
- после входа в систему необходимо зайти в раздел "лицензионное соглашение", после этого кликнуть на "təsdiq edirəm";
- Система Bluetooth и GPS приводится в рабочее состоянии:
1. на открывшейся главной странице вы переходите в раздел "icazələr";
2. необходимо ввести FIN-код и дату рождения;
3. необходимо выбрать вид разрешения (1 или 2);
4. необходимо кликнуть на Göndər;
- До того, как приходит сообщение о "подтверждении" или "отказе" на экране высвечивается "сообщение об ожидании";
- После получения сообщения о "подтверждении" разрешение считается полученным.
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