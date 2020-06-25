Saipem назначила Ильхама Эминбейли руководителем азербайджанского филиала

Saipem назначила Ильхама Эминбейли руководителем своего Азербайджанского филиала.

Ильхам Эминбейли родился в 1975-ом году в Азербайджане. Получил степень магистра по специальности "Управление Производством и Операциями" Азербайджанской Нефтяной Академии, а также с отличием окончил юридический факультет Бакинского Государственного Университета. К трудовой деятельности приступил в 1995-ом году в одной из американских нефтяных компаний, функционирующих в Азербайджане.

На протяжении 19 лет И. Эминбейли работал в дочерней компании SOCAR - BOS Shelf. Последние 12 лет работы занимал должность руководителя финансового департамента компании.

С 2008 года И. Эминбейли также занимается преподавательской деятельностью в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности в рамках программы MBA по дисциплинам "Корпоративные финансы" и "Анализ финансовой отчетности".

И. Эминбейли поделится своим многолетним опытом с Saipem Azerbaijan, стратегически важным филиалом компании, осуществляющим деятельность в стране на протяжении 25 лет, и возглавит работу Saipem над масштабными нефтегазовыми проектами региона, такими как Азери-Чираг-Гюнешли и Абшерон.

Принимая решение о назначении, Saipem руководствуются инициативой по развитию, трудоустройству и продвижению азербайджанских кадров в рамках крупных нефтегазовых проектов, выдвинутой Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, также принимая во внимание внушительный профессиональный опыт Ильхама Эминбейли в отрасли.