УМК передано заявление Саудовской Аравии в связи с Хаджем

Посольство Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане направило письмо председателю Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде.

Как сообщили Day.Az в УМК, в управление было представлено заявление Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии вместе с сопроводительным письмом, подписанным чрезвычайным и полномочным послом Королевства в нашей стране Хамадом бин Абдуллахом бин Худейром.

В заявлении отмечается, что в настоящее время в условиях продолжающейся пандемии, повышения уровня заражения в глобальном масштабе принято решение, что в этом году (1441 год хиджри) численность участников хаджа будет очень ограничена. Цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту здоровья участников хаджа. Это сделано для соблюдения профилактических требований, необходимой социальной дистанции, охраны здоровья человека.